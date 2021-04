Publiziert 10/04/2021 Am 08:00 GMT | Update 10/04/2021 Am 08:03 GMT

Tande kam im Probedurchgang vor dem ersten Skifliegen in Planica schwer zu Fall und zog sich u.a. leichte Lungenverletzungen und einen Schlüsselbeinbruch zu.

Er wurde im Krankenhaus in Ljubljana zunächst ins künstliche Koma versetzt und einige Tage nach dem Erwachen von Slowenien aus ins Ackerhus Universitätskrankenhaus in Oslo verlegt. Dort fand die OP am Schlüsselbein statt.

Von dort aus meldete er sich in einer Instagram-Story erstmals zu Wort. "Ich fühle mich schon viel besser. Danke für all die Grüße und Unterstützung", schrieb Tande.

Tande bleibt nun zunächst im Krankenhaus, wann er wieder ins Training einsteigen könnte, ist noch vollkommen offen.

