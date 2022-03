Skispringen

Skiflieger Ulrich Wohlgenannt sorgt für Schrecksekunde - Werner Schuster: "Das ist gefährlich!"

Ulrich Wohlgenannt sorgte in der Qualifikation des Skifliegens in Planica für einen wahren Schreckmoment. Der Österreicher verlor in der Luft das Gleichgewicht, konnte letzten Endes aber einen Sturz abwenden.

