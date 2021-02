"Es ist gut zu wissen, dass man vorne mit dabei ist, wenn man ordentliche Sprünge zeigt", sagte Geiger, der zuvor sechsmal in Folge die Top Ten verpasst hatte.

In Abwesenheit der Topstars aus Österreich und Slowenien lag Geiger zunächst auf Rang vier, dann aber wurde auch der schon als Gewinner gefeierte Norweger Halvor Egner Granerud disqualifiziert.

15/02/2021 AM 11:28

Der Sieg im einzigen Kleinschanzen-Springen des Winters ging in einer engen Entscheidung somit an den Japaner Ryoyu Kobayashi (257,9 Punkte) vor Tournee-Triumphator Kamil Stoch (Polen/256,3) und Geiger (255,7).

Eine Woche zuvor waren die DSV-Adler in Zakopane noch ohne Top-Ten-Ergebnis geblieben, nun überzeugte auch Pius Paschke als Siebter. "Für uns war das ein sehr guter Tag. Karl kann ganz vorne mitspringen, wir können definitiv zufrieden sein", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Einmal mehr wurde Geiger seinem Ruf als "Kleinschanzen-Karle" gerecht, den er eigentlich mit dem Triumph bei der Skiflug-WM abgelegt hatte.

Nicht zufrieden durfte dagegen Eisenbichler sein, der nach seinem Malheur auf Rang 30 zurückgestuft wurde. "Ich habe nach dem ersten Durchgang geschwitzt, und dann war der Anzug etwas zu groß. Leider konnte ich mich nicht mehr umziehen. Aber ich bin nicht traurig, so etwas passiert eben", sagte der zweimalige Saisonsieger, der ohne die Disqualifikation wohl um Rang zehn gelandet wäre.

Letzter Wettkampf vor der WM ist am Samstag ein Mixed, bei dem zwei Frauen und zwei Männer ein Team bilden. Horngacher nominierte am Freitag Geiger und Paschke, Eisenbichler muss somit zuschauen.

Bei den Frauen hatte zuvor Anna Rupprecht an gleicher Stelle als 13. für das beste DSV-Ergebnis gesorgt. Im Kampf um das fünfte deutsche WM-Ticket punktete Luisa Görlich mit Rang 18 gegenüber Selina Freitag, die sich mit dem 24. Platz begnügen musste. Olympiasiegerin Carina Vogt und die WM-Zweite Katharina Althaus waren nicht am Start, um daheim am WM-Schliff zu feilen.