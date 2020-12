Markus Eisenbichler (29/Deutschland) feierte bereits in der noch jungen Skisprungsaison 2020/21 im polnischen Wisla und finnischen Kuusamo zwei Weltcupsiege.

Im Skifliegen gehört Eisenbicheler seit Jahren zur absoluten Weltspritze. Mit einer Bestweite von 248 Metern (Planica 2017 und 2019) stellte er einen bis heute gültigen deutschen Rekord auf.

Für eine WM-Medaille reichte es bislang allerdings noch nicht. 2018 belegte Eisenbichler Platz 11, im Team wurde er Vierter. Seine bislang besten Ergebnisse bei einer WM.

Eisenbichler feierte 2019 seinen ersten Weltcup-Sieg auf der Flugschanze von Planica und ist in der laufenden Saison in atemberaubender Form: Deutschlands Bester, bei dem Ex-Bundestrainer Werner Schuster das "Skiflug-Gen" erkannt hat, bringt reichlich Argumente für Gold mit.

Karl Geiger (27/Deutschland)

Bestweite: 243,5 (Planica 2017)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: -

Er setzte zuletzt in Nischni Tagil aus, weil seine Frau das erste gemeinsame Kind erwartete. Bis zum Vortag der WM war der Nachwuchs zwar noch nicht da, "Karle" aber wieder beim deutschen Team. Der Edelstilist, der bei der Heim-WM 2018 in Oberstdorf keinen Startplatz erhielt, bringt mit einem eher langen Unter- und eher kurzen Oberkörper eine ideale Fluganatomie mit. Geiger braucht die nötige Coolness, um den Flug im letzten Drittel durchzuziehen, dann ist er ganz vorne dabei.

Karl Geiger im Flug Fotocredit: Getty Images

Stefan Kraft (27/Österreich)

Bestweite: 253,5 m (Vikersund 2017)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: 3. Einzel und Team 2016

Nur drei Menschen flogen auf Skiern weiter als 252 Meter - Kraft ist der einzige, der dabei stehen blieb: Diese 253,5 m sind seit 2017 Weltrekord. Der Pongauer ist trotz seiner nur 1,70 m Körpergröße ein Ausnahmeflieger, gewann fünf Weltcups auf den größten Schanzen und zweimal den Flug-Weltcup. Großes "Aber" bei Kraft: Hinter seiner Form steht nach ausgestandener Corona-Erkrankung mit deutlichen Symptomen ein dickes Fragezeichen.

Ryoyu Kobayashi (24/Japan)

Bestweite: 252,0 m (Planica 2019)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: 16. Einzel 2018

Kobayashi ist nicht in der Wunderform der Saison 2018/19, als er zwei seiner 13 Weltcupsiege in jenem Winter auf Flugschanzen feierte, leidet vor allem unter der Technikreform mit begrenzter Größe der Schuhkeile. Sein einzigartiges Sprungsystem, das ihn blitzschnell aus der Absprung- in die Flugphase befördert, ist aber, wenngleich dort riskant, für riesige Weite auf den größten Anlagen prädestiniert.

Martin Schmitts WM-Check: "Der Schreckmoment muss aus dem Kopf"

Daniel Andre Tande (26/Norwegen)

Bestweite: 243,5 (Planica 2018)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: 1. Einzel 2018, 1. Team 2016 und 2018

Verletzungen und gesundheitliche Probleme bremsten den Titelverteidiger lange aus, auch nach seinem Traumstart in die Saison 2019/20 mit zwei Siegen lief bei Tande nicht viel. Dass er aber ein Flieger der Extraklasse ist, hat Tande oft genug bewiesen.

Robert Johansson (30/Norwegen)

Bestweite: 252,0 m (Vikersund 2017)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: 1. Team 2018

Johansson war einst Weltrekordler - seine Bestmarke hielt 2017 in Vikersund aber nur eine knappe halbe Stunde, dann flog Stefan Kraft noch anderthalb Meter weiter. Den Rekord hätte der fliegende Schnurrbart gerne zurück, ein WM-Coup ohne Bestmarke wäre aber auch fein. Einen seiner nur zwei Weltcup-Siege im Einzel - eigentlich viel zu wenig für einen Mann seiner Qualität - feierte Johansson auf einer Flugschanze (2018 in Vikersund).

Robert Johansson Fotocredit: Getty Images

Halvor Egner Granerud (24/Norwegen)

Bestweite: 240,5 m (Vikersund 2016)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: -

Norwegens Aufsteiger der laufenden Saison feierte in Kuusamo seinen ersten Weltcup-Sieg und ließ gleich zwei weitere in Nischni Tagil folgen. Bei zwölf Starts bei Weltcup-Fliegen sprang zwar bislang nur eine Top-10-Platzierung heraus (Achter in Oberstdorf 2019) - in seiner aktuellen Form wird Flug-WM-Debütant Granerud aber im Titelkampf von Planica mitmischen können.

Kamil Stoch (33/Polen)

Bestweite: 251,5 m (Planica 2017)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: 2. Einzel und 3. Team 2018

Diese eine Goldmedaille fehlt Kamil Stoch noch, um aus einer grandiose Karriere eine perfekte zu machen. Olympiasieger, Weltmeister, Vierschanzentourneesieger, Gesamtweltcup-Sieger - Stoch ist einer von nur fünf Springern, die diese vier großen Titel allesamt in ihrer Sammlung haben. Doch nur der legendäre Finne Matti Nykänen war zudem noch Flug-Weltmeister, hat als einziger die "Golden 5" erreicht. Viele Chancen, zu Nykänen aufzuschließen, wird König Kamil nicht mehr erhalten.

Kamil Stoch - Oslo 2020 Fotocredit: Getty Images

Piotr Zyla (33/Polen)

Bestweite: 248,0 m (Planica 2019)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: 3. 2018 Team

3. - 4. - 1.: Die Platzierungen Zylas in den drei jüngsten Weltcupfliegen sprechen für Polens Schattenmann, der dem gleichaltrigen Kamil Stoch in so vielem ähnelt, ohne nur ansatzweise so erfolgreich zu sein. Im Vorjahr gewann er aber das einzige Saisonfliegen am Kulm, feierte seinen ersten Weltcupsieg seit 2013. Diese Form hat Zyla im Winter 2020/21 bewahrt - mit ihm ist zu rechnen.

Timi Zajc (20/Slowenien)

Bestweite: 240,0 m (Planica 2019)

Beste Ergebnisse Skiflug-WM: -

So viele herausragende Skiflieger hat Slowenien herausgebracht, doch ausgerechnet vor der Heim-WM ist eigentlich keiner so richtig in Form. Ex-Weltrekordler Peter Prevc ist seit Jahren ein Sorgenkind, sein Bruder Domen hat nie den letzten Schritt in die absolute Spitzenklasse gemacht. Auch Youngster Zajc sprang zum Saisonauftakt schwach, dennoch hoffen die Gastgeber auf ihn, der 2019 mit 18 das Fliegen in Oberstdorf gewann - sein bislang einziger Weltcupsieg.

