"Für Markus Eisenbichler kommt dieser Weltcup noch zu früh. Die Untersuchung am Montag hat eine Kapsel-Bandverletzung in seinem rechten Handgelenk bestätigt. Die Verletzung wird konservativ durch Ruhigstellung behandelt. Eine Operation ist nicht notwendig", sagte Mannschaftsarzt Dr. Mark Dorfmüller.

"Ich bin froh, dass ich um eine Operation und eine längere Zwangspause herumkomme", betonte Eisenbichler und ergänzte:

" Ich lasse mir jetzt eine Schiene anpassen, die das Handgelenk ruhigstellt. "

Der Weltcup in Titisee-Neustadt live im TV, Livestream und Liveticker

Freitag weiterhin nicht im DSV-Aufgebot

Weiterhin nicht zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) zählt unterdessen Richard Freitag. Der Sachse war beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf in der Qualifikation gescheitert und anschließend wegen Formschwäche aus dem Weltcup ausgestiegen. Angeführt wird das DSV-Team vom Tournee-Dritten Karl Geiger, der zuletzt in Val di Fiemme zwei Siege in Folge gefeiert hatte.

Das deutsche Aufgebot für den Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt: Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Philipp Raimund (Oberstdorf), Luca Roth (Meßstetten), Constantin Schmid (Oberaudorf).

(SID)