Karl Geiger brüllte vor Freude und wirbelte seine Fäuste wild durch die Schwarzwälder Luft.

Selten hat Deutschlands bester Skispringer einen dritten Platz so gefeiert wie jenen am Freitag in Titisee-Neustadt. Im fünften Saisonspringen und rechtzeitig vor dem Beginn der Vierschanzentournee verbuchten die DSV-Adler ihren ersten Podestplatz - so lange hatte es zuletzt vor zwölf Jahren gedauert.

Für den 29 Jahre alte Oberstdorfer war es die 31. Podestplatzierung seiner Karriere.

Mehr Freude über einen dritten Platz hatte Geiger nur bei Olympia 2022 in Peking nach den schwierigsten Tagen seiner Karriere gezeigt.

Kubacki setzt die Bestweite

Vor dem Tourneestart in seiner Heimat im Allgäu am 29. Dezember schiebt sich Geiger in den Kreis der Mitfavoriten.

Nach dem ersten Durchgang bei höchst anspruchsvollen Windbedingungen hatte Geiger noch auf Platz vier gelegen und verbesserte sich danach um eine Position.

Mächtiger Satz - Kubacki haut die Bestweite raus

Der zur Halbzeit führende Norweger Halvor Egner Granerud fiel noch auf Platz fünf zurück, während Polens Überflieger Dawid Kubacki mit 144,0 m im zweiten Durchgang der weiteste Sprung des Tages gelang - was am Ende für Rang zwei reichte.

Horngacher: "Mit Podest nicht mehr gerechnet"

"Mit dem Podest habe ich eigentlich nicht mehr gerechnet", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF: "Wir haben mehr als unser Ziel erreicht. Ich bin sehr zufrieden, Karl hat sich in die alte Form hingearbeitet."

Länger bis zum ersten Podestplatz hatte es zuletzt in der Saison 2010/11 gedauert. Damals schaffte Severin Freund gar erst im 14. Wettkampf - als Sieger in Sapporo - nach dem Jahreswechsel den Sprung aufs Stockerl.

Auch hinter Geiger zeigten die DSV-Adler Erfreuliches. Constantin Schmid (Oberaudorf) überzeugte nach schwierigem Saisonauftakt mit Rang sieben, damit haben fünf deutsche Springer bereits einen Top-10-Platz erreicht.

Gebraucher Tag für Eisenbichler und Wellinger

Ex-Weltmeister Stephan Leyhe (Willingen) kam auf Rang 15 und erreichte sein bestes Saisonergebnis. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) konnte erneut nicht sein großer Potenzial abrufen und wurde 21. vor Pius Paschke (Kiefersfelden/22.).

"Ich bin noch nicht optimal in Form, das Gefühl kommt nur langsam zurück", sagte der sechsmalige Weltmeister Eisenbichler. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) schied bereits im ersten Durchgang aus.

Am Samstag (11:45 Uhr live im TV bei Eurosport) findet in Titisee-Neustadt der erste Mixed-Team-Wettbewerb der Saison statt. Am Sonntag stehen Einzelwettbewerbe der Männer und Frauen an.

(SID)

Gute Ausgangsposition für Durchgang zwei: Geiger legt gut los

