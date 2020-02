Kamil Stoch wurde nach Sprüngen auf 139,5 und 137,5 Metern Dritter (254,6 Pkt.).

Leyhe, der inzwischen im Schwarzwald lebt und trainiert, aber weiter für den SC Willingen antritt, hatte in seiner Karriere zuvor zweimal in einem Einzelspringen auf dem Podium gestanden, zuletzt am vergangenen Wochenende im japanischen Sapporo. "Heute war er soweit. Er war heute der Beste. Ich bin total erleichtert, dass er das hier bei seinem Heimspiel geschafft hat. Jetzt gehen wir feiern", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der "ARD".

Zweitbester Deutscher wurde der Oberstdorfer Karl Geiger als Fünfter. Im Gesamtweltcup büßte der Tournee-Dritte damit weiter Boden auf Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich) ein, der Vierter wurde und nun 68 Punkte vor Geiger liegt. Als einziger DSV-Adler bereits im ersten Durchgang ausgeschieden war der weiter formschwache Richard Freitag, dem auf Rang 31 nur 0,4 Punkte zum Finaldurchgang fehlten.

Leyhe hatte auch schon direkt vor dem Wettkampf die ursprünglich für Freitag angesetzte Qualifikation gewonnen. Aufgrund schwieriger Windbedingungen musste die Vorausscheidung am Freitag abgesagt und auf Samstagnachmittag verlegt werden.

Der Lokalmatador führt damit auch in der "Willingen Five"-Sonderwertung, bei der alle fünf Einzelsprünge vom Wochenende zusammengezählt werden. Der Sieger des "Willingen Five" erhält am Sonntag 25.000 Euro. Stephan Leyhe könnte der erste Deutsche werden, der das "Willingen Five" gewinnt.

