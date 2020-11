"Die Erinnerungen an Wisla sind gut. Aber gleichzeitig wird es eine Herausforderung, gerade mit dem körnigen Schnee und dem Gegenhang ist es nicht so einfach. Deswegen heißt es konzentriert bleiben und hoffentlich mit einem Lächeln rauskommen", sagte Wellinger.

Die Saison beginnt am Freitag mit der Qualifikation für den Einzel-Wettkampf am Sonntag. Am Samstag steht in Wisla ein Teamwettbewerb auf dem Programm.