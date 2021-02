"Wir haben seit 2013 bei jedem Großereignis immer eine Medaille geholt. Das war fast eine unglaubliche Serie", sagte Bundestrainer Andreas Bauer: "Dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem die Serie reißt, war klar. Aber hier zu Hause in Oberstdorf tut es schon weh, das muss ich ehrlich sagen."

Die lange verletzte Sotschi-Olympiasiegerin Vogt musste sich sogar mit dem 30. Rang begnügen. "Ich bin sprachlos. Ich bin noch nie so skigesprungen. Der Sport kann so schön sein, aber auch so hart. Das war das Härteste, was mir passiert ist", sagte die Weltmeisterin von 2015 und 2017 geknickt.