"Ausgezeichneter Sprung": So sicherte sich Klinec den WM-Titel

Vogt (Degenfeld) war dagegen chancenlos. "Ich bin fassungslos. Das ist das Ärgste, was mir je passiert ist", sagte die Weltmeisterin von 2015 und 2017. Vogt war erst im Januar nach langer Verletzungspause in den Weltcup zurückgekehrt.

Schon am Freitag kämpfen Althaus und Co. auf der kleinen Schanze erneut um Medaillen, im Team-Wettbewerb geht das DSV-Quartett als Titelverteidiger an den Start. Kommenden Mittwoch wartet zudem erstmals eine WM-Entscheidung von der großen Schanze.