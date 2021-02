In einer offiziellen Verbands-Mitteilung wird der Sportliche Leiter Mario Stecher zitiert: "Die 95 Prozent der Hillsize wurden in diesem Durchgang nicht erreicht, und trotzdem ist einen Verkürzung vonstatten gegangen. Letztendlich ist Marita bei schlechteren Bedingungen gesprungen. Uns geht es in erster Linie nicht darum, dass man den Wettkampf annulliert, sondern viel mehr darum, dass Leute, wie diejenigen, die heute an der Ampel oder in der Jury waren, nicht mehr dort oben stehen."