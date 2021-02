Karl Geiger ging in die Knie, immer wieder fasste er sich an den Kopf, und dann brüllte er die ganze Freude aus sich heraus: Mit einer "Bombe" im zweiten Durchgang ist der Oberstdorfer bei der WM vor der eigenen Haustür zu Silber geflogen. "Ich bin echt sprachlos, das habe ich nicht kommen sehen", sagte der längst als "Kleinschanzen-Karle" berühmte Bayer, der sich einzig dem neuen Weltmeister Piotr Zyla aus Polen geschlagen geben musste.

Geiger lag nach dem ersten Durchgang von der Normalschanze noch auf dem vierten Rang, kämpfte sich aber mit einem starken zweiten Flug auf 102,0 m auf das Podest. "Vor dem Wettkampf habe ich gesagt: Hopp oder Flop. Und es war Hopp", sagte der vor den Titelkämpfen noch so formschwache Geiger. Für den Deutschen Skiverband war es die erste Medaille der Titelkämpfe im Allgäu, Bronze ging an Anze Lanisek aus Slowenien.

Für Geiger war es die zweite WM-Einzelmedaille nach Silber vor zwei Jahren von der Großschanze in Innsbruck. In diesem Winter hatte er zudem Gold bei der Skiflug-WM und den Tagessieg bei der Vierschanzentournee ebenfalls in Oberstdorf geholt - nach verrückten Wochen inklusive Vaterschaft und Corona-Quarantäne. Letzter deutscher Weltmeister von der Normalschanze bleibt indes Jens Weißflog, der 1989 ebenfalls in Lahti triumphiert hatte.