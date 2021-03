Bei der Skiflug-WM in Planica wurde er nach vier Flügen mit der Winzigkeit von 0,5 Punkten Rückstand auf Karl Geiger Zweiter. Die Vierschanzentournee und das WM-Springen von der Normalschanze vor wenigen Tagen schloss der 24-Jährige auf dem noch undankbareren vierten Platz ab.

"Für Halvor hat das Ganze eine besonders bittere Note, weil er damit zur tragischen Figur wird", zielt auch Martin Schmitt auf die Erkrankung und die Auftritte bei der WM und Tournee ab. "Bei ihm kam da immer eine Mischung aus schlechten Bedingungen und der Tatsache, dass er nicht ganz auf seinem außergewöhnlichen Niveau performen konnte, zusammen", so der Eurosport-Experte, der 1999 und 2001 Einzel-Weltmeister auf der Großschanze wurde. "Ich wünsche Halvor nun eine gute Besserung und dass die Erkrankung einen milden Verlauf nimmt."

Granerud, der nach seiner Diagnose umgehend isoliert wurde, kann nur noch am TV-Bildschirm verfolgen, wer Gold holt. "Dass die WM für mich vorbei ist, ist eine Schande", brach es aus dem Norweger in einer ersten Reaktion auf "Instagram" heraus. Der Frust sitzt tief, was Schmitt absolut nachvollziehen kann.