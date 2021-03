Katharina Althaus und Juliane Seyfarth standen andächtig am Fuße des Schattenbergs und spendeten in einem historischen Moment für das Frauen-Skispringen der maximal würdigen Weltmeisterin respektvoll Beifall: Die Norwegerin Maren Lundby hat sich in Oberstdorf den ersten WM-Titel überhaupt von der Großschanze gesichert, nachdem sie über Jahre wie keine andere für die Aufnahme des Wettbewerbs gekämpft hatte.