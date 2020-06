Dramatische Entscheidung zwischen Brecel und Lisowski | O’Sullivan will eigenes Essen mitbringen

Luca Brecel hat sich bei der Championship League in einem dramatischen Finale gegen Jack Lisowski den Gruppensieg gesichert und damit die zweite Runde erreicht. Beide waren am Ende punktgleich und hatten auch dieselbe Framedifferenz, aber mit einer 138 hatte der Belgier das höhere Break gespielt. Außerdem sicherte sich am zweiten Tag in Milton Keynes Mark Joyce das Ticket für Runde zwei.

Sowohl Luca Brecel als auch Jack Lisowski hatten in der Gruppe neun zuvor Oliver Lines mit 3:0 geschlagen und gegen Robbie Williams 2:2 gespielt. Bitter für Lisowski: Er hatte gegen Williams bereits mit 2:0 geführt und im dritten Frame auch die Chance, einen klaren Sieg perfekt zu machen. Damit hätte er die besten Karten für den Gruppensieg gehabt. So aber kam es zum dramatischen Finale im abschließenden Gruppenspiel.

Luca Brecel hatte da den ersten Frame auf Pink gewonnen. Lisowski schlug jedoch mit einer 104 zurück. Die Spannung steigerte sich noch einmal im dritten Frame. Brecel glaubte schon, den Frame aus der Hand gegeben zu haben, als er Braun verschoss, aber sein Gegner vermasselte es auf Blau. So holte Brecel auf Schwarz das 2:1. Damit war klar: Lisowski musste den letzten Frame mit einem Break von 138 oder mehr Punkten gewinnen. Als das nicht mehr möglich war, da war die Luft raus. Lisowski holte zwar noch das 2:2, musste sich aber ungeschlagen mit Platz zwei in der Gruppe begnügen und ist damit ausgeschieden.

Snooker Championship League 2020: Der Spiel- und Sendeplan VOR EINER STUNDE

In der Gruppe drei zeigte Mark Joyce eine imponierende Leistung. Als hätte es die Zwangspause nicht gegeben spielte er überraschend sicher auf und setzte sich so sowohl gegen Mark Davis als auch gegen Michael Holt und Louis Heathcote jeweils mit 3:1 durch. Der souveräne Gruppensieg war der Lohn.

Der Daily Star berichtete derweil, dass Ronnie O’Sullivan bei der Championship League nur antreten würde, wenn man ihm erlaube, sein eigenes Essen mitzubringen. Er habe seit zehn Wochen keinen anderen Menschen an seine Nahrungsmittel gelassen und wolle kein Risiko eingehen. Man habe ihm im Vorfeld zugesagt, dass das möglich sei. O’Sullivan soll am Freitag in das Turniergeschehen eingreifen.

Snooker Favoriten geben sich keine Blöße: Trump und Gilbert in der nächsten Runde VOR 17 STUNDEN

Play Icon