Der frisch gebackene Masters-Champion Stuart Bingham unterlag dem ehemaligen Top-16-Spieler Liang mit 4:5. Neben Bingham schieden mit Shaun Murphy, Mark Allen und Jack Lisowski drei weitere aktuelle Top-16-Spieler bereits in der zweiten Qualifikationsrunde des 128er-Teilnehmerfeldes aus.

Noch eine Runde früher hatte es Weltmeister Judd Trump erwischt. Die Nummer eins der Welt zog in seiner Auftaktpartie gegen Außenseiter Ian Burns (3:5) den Kürzeren. Auch Stephen Maguire, David Gilbert und Joe Perry scheiterten bereits bei ihrer ersten Partie.

Dornbirn zum ersten Mal Turnier-Ausrichter

In der ersten Hauptrunde gewannen, neben Robertson und Dott, auch Thepchaiya Un-Nooh, Ding Junhui und Michael Holt ihre Matches. Un-Nooh bezwang Robbie Williams mit 5:2, Holt erteilte Daniel Wells beim 5:0 genauso einen "Whitewash", wie Ding Robert Milkins.

Masters-Finalist Ali Carter behielt beim 5:3 gegen Tian Pengfei die Oberhand. Zudem schlug Marco Fu Lu Ning ebenfalls mit 5:3.

Mit Dornbirn ist Österreich zum ersten Mal in der Snooker-Geschichte Gastgeber eines Weltranglisten-Turniers. Der Sieger am kommenden Sonntag – im Finale wird best of 17 gespielt – erhält umgerechnet knapp 94.000 Euro.

