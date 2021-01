Eine Vorentscheidung war im Endspiel schon in der ersten Session gefallen. Mit 7:1 führte Trump nach den acht Nachmittagsframes. Am Abend hatte Lisowski so kaum noch eine Chance.

Im zehnten Frame gelang Lisowski dann noch einmal ein bisschen Ergebnis-Kosmetik. Mit zwei Breaks von jeweils 53 Punkten zum 2:8 zeigte er noch einmal, was sein Spiel so attraktiv macht. Damit zögerte er das Ende aber nur geringfügig hinaus.

Der Sieg von Trump zeichnete sich schon früh ab. Lisowski knüpfte nie an die Leistungen an, die er an den Vortagen gezeigt hatte. Vor allem bei langen Bällen biss er sich immer wieder die Zähne aus. Er hatte in der ersten Session durchaus eine Reihe von Chancen, vermasselte aber gerade die Schlüsselbälle ein ums andere Mal.