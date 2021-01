Nach seiner Zwangspause präsentierte sich Judd Trump noch nicht in Bestform. Doch Mark Davis nutzte die Fehler des Weltranglisten-Ersten nicht aus. So ging Trump dank Breaks von 57 und 78 Punkten mit 2:0 in Führung. Davis führte im dritten Durchgang bereits mit 50:0 und bekam noch eine weitere gute Chance, aber Trump fing ihn auf Pink doch wieder ab. Neue Hoffnung schöpfte Davis, als er vor dem Interval dank einer 70 auf 1:3 verkürzte.