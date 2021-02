"Ich möchte, dass mein letztes Match vor meinem endgültigen Abgang im Crucible sein wird. Es soll ein Match sein, auf das ich anschließend zurückblicken und sagen kann: 'Ich habe gut gespielt, ich habe alles getan, was ich konnte, auch wenn ich verloren habe'", so der 52-Jährige. Das Spiel gegen Maguire empfindet er bis heute als eine "Blamage".

Am Dienstag (2.3. ab 20:00 Uhr) bekommt es Hendry in Milton Keynes mit Matthew Selt zu tun.

"Meine Rückkehr fühlt sich wie ein zweischneidiges Schwert an. Ich bin ein Skalp, ich habe immer noch den Namen, den jeder schlagen will. Aber wer will denn gegen mich in meinem ersten Match seit 2012 verlieren? Es gibt Druck in beide Richtungen", meinte der siebenmalige Weltmeister abschließend.