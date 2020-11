Zu Anfang hielt Grace mit dem Weltranglisten-Ersten noch mit und ging gar mit 1:0 in Führung. Doch in der Folgezeit setzte sich die Offensiv-Power von Trump immer mehr durch. Auch die Safeties von Trump waren erstklassig, sodass Grace kaum Chancen bekam. Da fiel es umso mehr ins Gewicht, dass ihm keine hohen Breaks gelangen.

In den ersten vier Frames gegen Carter deutete O’Sullivan nur im zweiten Durchgang sein Können an, als er ein Break von 100 Punkten zum 1:1 spielte. Zuvor hatte sich Carter mit einer 71 die Führung geholt. In den anderen Frames gab O’Sullivan seinem Gegner viele Chancen, so dass der Captain mühelos auf 3:1 davonzog, obwohl er nur Mini-Breaks spielte. Das Lochspiel von O’Sullivan war in der Phase überraschend schwach und auch seine langen Bälle fanden kaum ihr Ziel.