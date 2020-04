Seit 1992 ist Ronnie O’Sullivan als Profi-Spieler auf der Snooker Tour unterwegs. Der fünfmalige Weltmeister wurde zum Superstar der Szene. Doch ewig, will er nicht am grünen Snooker-Tisch stehen. Inzwischen macht O‘Sullivan sich Gedanken über sein Karriereende und nennt einen konkreten Zeitpunkt: "Wenn ich 50 bin, höre ich auf", sagte der 44-Jährige im exklusiven Vodcast bei Eurosport-UK.

Ronnie O’Sullivan sagte weiter: "Wenn ich noch vier oder fünf Jahre aus meiner Snooker-Karriere herausholen kann, ist das großartig. Aber irgendwann kann ich nicht mehr ewig weitermachen. Es würde dumm aussehen, immer weiter zu spielen."

Doch bevor er sich langsam von der Snooker-Tour zurückzieht, will er im nächsten Jahr erstmal wieder richtig Gas geben: "Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich jedes Turnier spielen."

Damit würde O’Sullivan seine Turnierplanung im Vergleich zu den vergangenen Jahren radikal ändern. In der Saison 2018/2019 spielte er deutlich weniger Turniere als seine Kontrahenten, schaffte aber dennoch den Sprung an Weltranglistenposition eins.

O'Sullivans neue Taktik: Mehr Turniere, kein Training

Der Engländer erklärte: "Um dies zu erreichen, musst du Turniere gewinnen." Dies sei ihm in dieser Saison jedoch nicht gelungen. "Ich habe in Finals gestanden, war zweimal im Halbfinale, zweimal im Viertelfinale und zweimal in der Runde der letzten 16. Es war keine schlechte Saison, aber ich habe nicht genug gespielt und hatte offensichtlich Probleme", so O’Sullivan.

In der Weltrangliste fiel er auf Position sechs zurück. Im Jahresranking belegte er gar nur Rang 18.

Um aber dennoch relativ frisch zu bleiben und nicht zu viel zu machen, hat er sich eine besondere Taktik ausgedacht: "Ich denke, ich werde nächstes Jahr nicht trainieren und stattdessen wahrscheinlich jedes Turnier spielen und die Spiele dann als Training nutzen."

Aktuell pausiert die Snooker-Tour wegen der Coronakrise. Der Auftakt der Snooker-WM in Sheffield, die eigentlich vom 18. April bis 4. Mai hätte stattfinden sollen, wurde auf den 31. Juli verschoben.

