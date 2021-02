Lichtenberg steht somit in der zweiten Runde. Der Berliner schlug Rebecca Kenna mit 36:15. Lichtenberg profitierte von einem Zeitfoul von Kenna, eine von zwei Frauen im Teilnehmerfeld. Die Nummer vier der Damen-Weltrangliste hatte die Zeitwarnung überhört. Dank Ball in Hand spielte Lichtenberg das letztendlich entscheidende Break von 24 Punkten.

Matthew Stevens setzte sich in einem dramatischen Match mit 55:53 gegen Fergal Quinn durch. Der Waliser musste dabei am Ende Blau, Pink und Schwarz lochen und schaffte das auf die letzte Sekunde. Knapp wurde es auch beim 27:24 von David Gilbert gegen Lei Peifan. Lei fehlte am Ende die Zeit, und so verschoss er Grün; damit hätte er ein Blue-Ball-Shootout erzwungen.