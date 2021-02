GESTERN AM 23:38

Shoot Out

Alexander Ursenbacher spielte zwar nicht fehlerlos, doch bei seinem Kontrahenten Luo Honghao klappte noch deutlich weniger; der Chinese kam mit dem Zeitdruck nicht zurecht. So setzte sich der Schweizer klar mit 63:13 durch. Gescheitert ist dagegen Lukas Kleckers. Der zweite deutsche Starter verlor gegen Jamie Wilson klar mit 8:91. Der 17-jährige Wilson spielte dabei Breaks von 33 und 58 Punkten.

Ausgeschieden ist auch Reanne Evans. Der zwölfmaligen Weltmeisterin waren der Trainingsrückstand und die fehlende Wettkampf-Praxis anzumerken. So unterlag sie John Astley mit 5:63.

Eine erfolgreiche Aufholjagd gelang auch Liam Highfield. Erst in letzter Sekunde lochte er Pink bei seinem 57:52 über Rod Lawler. Soheil Vahedi verschoss dagegen in der letzten Sekunde Pink. So setzte sich Nigel Bond, der bei der Shootout-Premiere 2011 gewonnen hatte, mit 31:30 durch.