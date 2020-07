Weltmeisterschaft 2020: Der Spiel- und Sendeplan zum Crucible-Festival

Wer spielt wann bei der WM und gegen wen? Wann wird im TV übertragen? Was läuft im Eurosport Player? Hier haben wir alle Infos kompakt für die Snookerfans zusammengetragen. Viele Fragen, aber ein Klick reicht. Diese Seite werden wir täglich updaten. Hier sind alle Informationen immer aktuell. Tipp: Die Adresse dieser Seite bleibt immer gleich; also am besten als Lesezeichen ablegen.

TV-Sendezeiten

(Eurosport Deutschland)

Freitag, den 31. Juli 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 31. Juli 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 31. Juli 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 01. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Samstag, den 01. August 2020: 11:30 - 14:00 E2 Live

Samstag, den 01. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 01. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Samstag, den 01. August 2020: 18:50 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 01. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Samstag, den 01. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Samstag, den 01. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 02. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 02. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 03. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Montag, den 03. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Montag, den 03. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 03. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Montag, den 03. August 2020: 16:15 - 18:30 E2 Live

Montag, den 03. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 03. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Montag, den 03. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Montag, den 03. August 2020: 23:00 - 23:30 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 04. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 04. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 04. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 23:00 - 23:45 E1 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 05. August 2020: 14:00 - 17:00 E1 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 14:00 - 17:15 E2 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Donnerstag, den 06. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Donnerstag, den 06. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 07. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Freitag, den 07. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Freitag, den 07. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 07. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Freitag, den 07. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 07. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Freitag, den 07. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Freitag, den 07. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 08. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Samstag, den 08. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Samstag, den 08. August 2020: 16:00 - 18:30 E2 Live

Samstag, den 08. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Samstag, den 08. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Samstag, den 08. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 09. August 2020: 14:00 - 17:00 E1 Live

Sonntag, den 09. August 2020: 17:00 - 18:45 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 09. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Sonntag, den 09. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Sonntag, den 09. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 10. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Montag, den 10. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Montag, den 10. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 10. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Montag, den 10. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Montag, den 10. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 10. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Montag, den 10. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Montag, den 10. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 11. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 11. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 11. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 12. August 2020: 14:00 - 17:00 E1 Live

Mittwoch, den 12. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Donnerstag, den 13. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Donnerstag, den 13. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Donnerstag, den 13. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Freitag, den 14. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Freitag, den 14. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Freitag, den 14. August 2020: 20:15 - 23:30 E1 Live

Samstag, den 15. August 2020: 14:30 - 17:30 E1 Live

Samstag, den 15. August 2020: 20:15 - 00:00 E1 Live

Sonntag, den 16. August 2020: 14:15 - 17:30 E1 Live

Sonntag, den 16. August 2020: 20:15 - 00:00 E1 Live

Spielplan und Ansetzungen

(alle Zeiten MESZ; * kennzeichnet die letzte Session)

Freitag, 31. Juli (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Judd Trump - Qualifikant

(1) Stuart Bingham - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Kyren Wilson - Qualifikant

(1) Ding Junhui - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Judd Trump - Qualifikant

(1) Mark Williams - Qualifikant

Samstag, 1. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) David Gilbert - Qualifikant

(2*) Stuart Bingham - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) John Higgins - Qualifikant

(2*) Ding Junhui - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Kyren Wilson - Qualifikant

(2*) Mark Williams - Qualifikant

Sonntag, 2. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Yan Bingtao - Qualifikant

(1) Neil Robertson - Qualifikant

15:30 Uhr

(2*) John Higgins - Qualifikant

(1) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) David Gilbert - Qualifikant

(2*) Neil Robertson - Qualifikant

Montag, 3. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Jack Lisowski - Qualifikant

(2*) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

15:30 Uhr

(2*) Yan Bingtao - Qualifikant

(1) Shaun Murphy - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Jack Lisowski - Qualifikant

(1) Mark Selby - Qualifikant

Dienstag, 4. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Mark Allen - Qualifikant

(2*) Shaun Murphy - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Stephen Maguire - Qualifikant

(2*) Mark Selby - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Mark Allen - Qualifikant

(1) Barry Hawkins - Qualifikant

Mittwoch, 5. August (1, Runde, best of 19, & Achtelfinale, best of 25):

14:00 Uhr

(1) Higgins/Qualifikant - Gilbert/Qualifikant

(2*) Barry Hawkins - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Stephen Maguire - Qualifikant

(1) Williams/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

Donnerstag, 6. August (Achtelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(2) Higgins/Qualifikant - Gilbert/Qualifikant

(1) Selby/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Trump/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(2) Williams/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Higgins/Qualifikant - Gilbert/Qualifikant

(2) Selby/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

Freitag, 7. August (Achtelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(2) Trump/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(3*) Williams/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Lisowski/Qualifikant - Allen/Qualifikant

(3*) Selby/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Trump/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(1) Ding/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

Samstag, 8. August (Achtelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(1) Maguire/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

(1) Hawkins/Qualifikant - Robertson/Qualifikant

15:30 Uhr

(2) Lisowski/Qualifikant - Allen/Qualifikant

(2) Ding/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

20:00 Uhr

(2) Maguire/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

(2) Hawkins/Qualifikant - Robertson/Qualifikant

Sonntag, 9. August (Achtelfinale, best of 25):

14:00 Uhr

(3*) Maguire/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

(3*) Hawkins/Qualifikant - Robertson/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Lisowski/Qualifikant - Allen/Qualifikant

(3*) Ding/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

Montag, 10. August (Viertelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(1) Viertelfinale 1

(1) Viertelfinale 4

15:30 Uhr

(1) Viertelfinale 2

(1) Viertelfinale 3

20:00 Uhr

(2) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 4

Dienstag, 11. August (Viertelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(2) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 4

15:30 Uhr

(3*) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 3

20:00 Uhr

(3*) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 3

Mittwoch, 12. August (Halbfinale, best of 35):

14:00 Uhr

(1) Halbfinale 1

20:00 Uhr

(1) Halbfinale 2

Donnerstag, 13. August (Halbfinale, best of 33):

11:00 Uhr

(2) Halbfinale 1

15:30 Uhr

(2) Halbfinale 2

20:00 Uhr

(3) Halbfinale 1

Freitag, 14. August (Halbfinale, best of 33):

11:00 Uhr

(3) Halbfinale 2

15:30 Uhr

(4*) Halbfinale 1

20:00 Uhr

(4*) Halbfinale 2

Samstag, 15. August (Finale, best of 35):

14:30 Uhr (8 Frames) & 20:30 Uhr (9 Frames)

Finale

Sonntag, 16. August (Finale, best of 35):

14:30 Uhr (8 Frames) & 20:30 Uhr * (max. 10 Frames)

Finale

Ergebnisse

Hier folgen während der WM alle Ergebnisse.

Eurosport Player

Im Eurosport Player wird es auch für die Weltmeisterschaft wieder einen Bonus-Kanal geben, in dem alle Sessions komplett gezeigt werden - unabhängig von TV-Übertragungen (Stream ohne Kommentar; zwei Tische). Die Zeiten entnehmen Sie bitte dem Spielplan. Darüber hinaus können über den Player natürlich auch die TV-Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 Xtra geschaut werden. Bei deutschen Fenstern in den TV-Programmen wird für Live-Übertragungen zudem ein zusätzlicher Extra-Kanal für Snooker mit deutschem Kommentar aufgeschaltet.

