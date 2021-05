Publiziert 01/05/2021 Am 20:06 GMT | Update 01/05/2021 Am 20:15 GMT

Shaun Murphy hat als erster Spieler das WM-Finale erreicht. Der 38-Jährige entschied nach einem grandiosen Schlussspurt das Halbfinale gegen Kyren Wilson mit 17:12 für sich.

Murphy hatte in der dritten Session am Mittag aus einem zwischenzeitlichen 9:12 ein 12:12 gemacht. Am Abend knüpfte der Weltmeister von 2005 an die starken Leistungen zum Ende dieser Session an.

Mit Breaks von 78, 91, 117, 77 und 58 Punkten machte Murphy in der finalen Session kurzen Prozess. Wilson erzielte dabei insgesamt nur 54 Punkte.

Murphy, der immer wieder die Faust in Richtung der Fans ballte, steht nach 2005, 2009 und 2015 zum vierten Mal in Sheffield im Endspiel. Dort trifft er entweder auf Mark Selby oder Stuart Bingham.

