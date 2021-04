Publiziert 15/04/2021 Am 15:44 GMT | Update 15/04/2021 Am 15:44 GMT

Mark Selby sagte im exklusiven Eurosport-Gespräch über das WM-Halbfinale: "Ich habe das Gefühl, dass er speziell gegen Ende der letzten Session, als er die Bälle herumgeschossen hat, mir und auch dem Spiel gegenüber nicht respektvoll war."

Damit erneuerte der dreimalige Weltmeister seinen Vorwurf gegen O'Sullivan, dass dieser in Snooker-Situationen einfach mit kräftigen Stößen die Bälle herumgeschossen habe und auf das Beste hoffte, anstatt sich auf eine taktische Partie einzulassen.

O'Sullivan konterte in der Dokumentation umgehend und fragte sich, ob sein Rivale jemals über diese Halbfinal-Niederlage "hinwegkommen" würde. "Ich denke einfach, dass er sich bewusst ein oder zwei Stöße aus diesen 33 Frames herauspickt. Das hat er in den vergangenen Jahren auch schon bei anderen Spielern gemacht", sagte der 45-Jährige.

O'Sullivan weiter: "Ich habe in 33 Frames einen Stoß gespielt, hatte gegen Ende der Partie dafür drei brillante Frames. Ich fokussiere mich lieber darauf."

O'Sullivan: "Vielleicht wird sich Selby nicht mehr davon erholen"

"Vielleicht ist es dieses Spiel, von dem er sich nie mehr erholen wird. Weil ich glaube, er dachte, dass dies sein Turnier gewesen war. Und wenn er mich geschlagen hätte, hätte er womöglich auch das Finale gewonnen", erklärte O'Sullivan.

Er ergänzte: "Auch wenn er weitermacht und noch ein oder zwei WM-Titel gewinnt - was nicht garantiert ist, da es auch noch Judd Trump und Neil Robertson gibt - dann war es vielleicht seine letzte Chance, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen."

WM-Auftakt: Selby gegen Maflin, O'Sullivan gegen Joyce

Die nächste Chance, über die schmerzhafte Halbfinale-Niederlage aus 2020 hinwegzukommen, bietet sich Selby in den kommenden zwei Wochen. Am Samstag beginnt die Snooker-WM 2021 im legendären Crucible Theatre in Sheffield. Zum Auftakt trifft der 37-Jährige auf den Norweger Kurt Maflin.

Titelverteidiger O'Sullivan eröffnet die Weltmeisterschaft am Samstag mit seiner Erstrundenpartie gegen Mark Joyce.

