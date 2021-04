Publiziert 15/04/2021 Am 10:54 GMT | Update 15/04/2021 Am 11:20 GMT

Mark Joyce ist einer von zwei Debütanten bei der diesjährigen WM. Mit dem sechsmaligen Weltmeister O’Sullivan hat er aber den denkbar schwersten Gegner erwischt. Auch Liam Highfield wird sich einen leichteren Gegner als den auch in dieser Saison überragend spielenden Judd Trump gewünscht haben.

Das herausragende Match ist aber das Duell zwischen Ding Junhui und Stuart Bingham. Ex-Weltmeister Bingham hatte zum ersten Mal seit 2011 die Qualifikation spielen müssen, löste die Aufgabe aber souverän. Nachdem er Chen Zifan mit 6:1 geschlagen hatte setzte er sich trotz eines schwachen Starts gegen Luca Brecel ebenfalls klar mit 10:5 durch.

Zu den Top-Matches der ersten Runde gehört auch die Begegnung zwischen Mark Selby und Kurt Maflin. Der Norweger unterstrich seine derzeit blendende Form mit einem überragenden 10:4 in der Qualifikation gegen Robert Milkins.

Auch Liang Wenbo ist sicherlich kein leichtes Los für Neil Robertson. Nach dem Triumph des Australiers bei der Tour Championship meinte Ronnie O’Sullivan ja, das sei das beste Snooker gewesen, das er jemals gesehen habe. Robertson geht also mit Selbstbewusstsein in die WM, aber er muss von Anfang an volle Leistung bringen. Im Vorjahr war er auch in der ersten Runde auf Liang getroffen und hatte mit 10:5 gewonnen.

Jack Lisowski spielt derzeit die beste Saison seiner Karriere, aber ihm wurde mit dem zweifachen WM-Finalisten Ali Carter einer der härtesten Erstrunden-Gegner zugelost. Auch Yan Bingtao hat mit Martin Gould direkt einen harten Brocken erwischt. Kyren Wilson trifft zum Auftakt auf Gary Wilson, der eine schwache Saison gespielt hat, vor zwei Jahren aber im Crucible Theatre im Halbfinale stand. Routinier Mark Davis trifft auf Shaun Murphy.

John Higgins wird sich in seinem Auftaktmatch mit Tian Pengfei messen. Der Chinese war nach seinem 10:7 in der Qualifikation gegen Graeme Dott in Tränen aufgelöst. Der erste Gegner von Mark Williams wird Sam Craigie sein, der zweite Crucible-Debütant in diesem Jahr.

Snooker-WM: Die erste Runde im Überblick:

Ronnie O’Sullivan - Mark Joyce

Anthony McGill - Ricky Walden

Ding Junhui - Stuart Bingham

Stephen Maguire - Jamie Jones

John Higgins - Tian Pengfei

Mark Williams - Sam Craigie

Mark Allen - Lu Haotian

Mark Selby - Kurt Maflin

Neil Robertson - Liang Wenbo

Jack Lisowski - Ali Carter

Barry Hawkins - Matthew Selt

Kyren Wilson - Gary Wilson

Shaun Murphy - Mark Davis

Yan Bingtao - Martin Gould

David Gilbert - Chris Wakelin

Judd Trump - Liam Highfield

Die WM beginnt am Samstag. Eurosport überträgt an allen 17 Tagen live im TV und im Stream. Ergänzt wird das Eurosport-Angebot durch die umfangreiche Berichterstattung im Internet. Es kann losgehen!

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

