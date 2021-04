Williams spielte dabei die Weiße zunächst gegen die Kopfbande. Danach lief der Spielball über die eine lange Bande zur anderen und von da aus gegen die Fußbande. Anschließend rollte Weiß ganz nah an die äußerste Rote im Pulk. Die Fans reagierten begeistert mit viel Applaus und Gelächter.

Zu diesem Zeitpunkt lag Williams in seinem Viertelfinalduell gegen Selby bereits aussichtslos mit 3:11 zurück und hatte nicht den Hauch einer Chance gegen seinen Kontrahenten.

"Irgendein Momentum kreieren, wenn du so deutlich zurückliegst, dann musst du was tun, was ein bisschen außerhalb der Reihe läuft. Und dann musst du vielleicht hoffen, dass sich daraus etwas ergibt. Williams ist in jedem Fall bereit dazu und hat den Humor nicht verloren", meinte Eurosport-Kommentar Harry Weber.

Anstoß über vier Banden: Williams zündet die nächste Stufe

Bereits in den Runden zuvor hatte Williams mit seinem unkonventionellen Anstoß für Aufsehen gesorgt . Der dreimalige Weltmeister hatte den Spielball zuvor immer über die Fußbande direkt an die Roten gelegt. Nun eine neue Variante von Williams.

Williams' unkonventionellen Anstoß hatten zuvor unter anderem Ronnie O'Sullivan und Neil Robertson im Verlauf der WM kopiert. Judd Trump hingegen kritisierte Williams dafür, dass Spiel dadurch unattraktiver zu machen.

