Von Samstag, 16. April bis zum Montag, 2. Mai treffen die besten Spieler der Welt im Rahmen der Snooker-WM 2022 im Crucible Theatre aufeinander.

Amtierender Weltmeister ist Mark Selby, der sich im Vorjahr im Finale gegen Shaun Murphy (18:15) durchsetzte. Die Mission Titelverteidigung wird für den "Jester from Leicester" jedoch alles andere als einfach. Mit Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, John Higgins und Neil Robertson zählen gleich mehrere Topstars der Snooker-Szene zum engen Favoritenkreis.

Ad

Die WM-Endrunde in Sheffield verspricht somit einiges an Spannung. Immerhin ist die Weltmeisterschaft in vielerlei Hinsicht mit keinem anderen Turnier im Snooker-Kalender zu vergleichen.

Snooker-WM Snooker-WM: Spiel- und Sendeplan, Ergebnisse und Termine VOR 3 STUNDEN

Eurosport liefert einen Überblick über das Preisgeld, die Distanzen, die Final-Historie sowie alle gespielten Maximum Breaks bei der Snooker-WM.

Snooker-WM - Preisgeld

Endrunden

Sieger: 500.000,00 £ (600.000,00 €)

unterlegener Finalist: 200.000,00 £ (240.000,00 €)

Halbfinale: 100.000,00 £ (120.000,00 €)

Viertelfinale: 50.000,00 £ (60.000,00 €)

Achtelfinale: 30.000,00 £ (36.000,00 €)

letzte 32: 20.000,00 £ (24.000,00 €)

Qualifikation

letzte 48: 15.000,00 £ (18.000,00 €)

letzte 80: 10.000,00 £ (12.000,00 €)

letzte 112: 5.000,00 £ (6.000,00 €)

Höchstes Break (Endrunden): 15.000,00 £ (18.000,00 €)

Preisgeld gesamt: 2.395.000,00 £ (2.874.000,00 €)

Maximum Break (Endrunden): 40.000,00 £ (48.000,00 €)

Maximum Break (Qualifikation): 10.000,00 £ (12.000,00 €)

Gesetzte Spieler, die ihr Auftaktmatch im Crucible Theatre verlieren, bekommen für die Rangliste kein Preisgeld gutgeschrieben; das Preisgeld wird aber ausbezahlt.

Snooker-WM - Distanzen

1. Runde: best of 19 (9 + 10 Frames)

Achtelfinale + Viertelfinale: best of 25 (8 + 8 + 9 Frames)

Halbfinale: best of 33 (8 + 8 + 8 + 9 Frames)

Finale: best of 35 (8 + 9 + 8 + 10 Frames)

Snooker-WM - Final-Historie

1927 Joe Davis - Tom Dennis 20-11

1928 Joe Davis - Fred Lawrence 16-13

1929 Joe Davis - Tom Dennis 19-14

1930 Joe Davis - Tom Dennis 25-12

1931 Joe Davis - Tom Dennis 25-21

1932 Joe Davis - Clark McConachy 30-19

1933 Joe Davis - Willie Smith 25-18

1934 Joe Davis - Tom Newman 25-23

1935 Joe Davis - Willie Smith 25-20

1936 Joe Davis - Horace Lindrum 34-27

1937 Joe Davis - Horace Lindrum 32-29

1938 Joe Davis - Sidney Smith 37-24

1939 Joe Davis - Sidney Smith 43-30

1940 Joe Davis - Fred Davis 37-36

1946 Joe Davis - Horace Lindrum 78-67

1947 Walter Donaldson - Fred Davis 82-63

1948 Fred Davis - Walter Donaldson 84-61

1949 Fred Davis - Walter Donaldson 80-65

1950 Walter Donaldson - Fred Davis 51-46

1951 Fred Davis - Walter Donaldson 58-39

1952 Fred Davis - Walter Donaldson 38-35

1953 Fred Davis - Walter Donaldson 37-34

1954 Fred Davis - Walter Donaldson 39-21

1955 Fred Davis - John Pulman 37-34

1956 Fred Davis - John Pulman 38-35

1957 John Pulman - Jackie Rea 39-34

1964 John Pulman - Fred Davis 19-16

1964 John Pulman - Rex Williams 40-33

1965 John Pulman - Fred Davis 37-36

1965 John Pulman - Rex Williams 25-22

1966 John Pulman - Freddie Van Rensburg 39-12

1966 John Pulman - Fred Davis 5-2

1968 John Pulman - Eddie Charlton 39-34

1969 John Spencer - Gary Owen 37-24

1970 Ray Reardon - John Pulman 37-33

1971 John Spencer - Warren Simpson 37-29

1972 Alex Higgins - John Spencer 37-31

1973 Ray Reardon - Eddie Charlton 38-32

1974 Ray Reardon - Graham Miles 22-12

1975 Ray Reardon - Eddie Charlton 31-30

1976 Ray Reardon - Alex Higgins 27-16

1977 John Spencer - Cliff Thorburn 25-12

1978 Ray Reardon - Perrie Mans 25-18

1979 Terry Griffiths - Dennis Taylor 24-16

1980 Cliff Thorburn - Alex Higgins 18-16

1981 Steve Davis - Doug Mountjoy 18-12

1982 Alex Higgins - Ray Reardon 18-15

1983 Steve Davis - Cliff Thorburn 18-6

1984 Steve Davis - Jimmy White 18-16

1985 Dennis Taylor - Steve Davis 18-17

1986 Joe Johnson - Steve Davis 18-12

1987 Steve Davis - Joe Johnson 18-14

1988 Steve Davis - Terry Griffiths 18-11

1989 Steve Davis - John Parrott 18-3

1990 Stephen Hendry - Jimmy White 18-12

1991 John Parrott - Jimmy White 18-11

1992 Stephen Hendry - Jimmy White 18-14

1993 Stephen Hendry - Jimmy White 18-5

1994 Stephen Hendry - Jimmy White 18-17

1995 Stephen Hendry - Nigel Bond 18-9

1996 Stephen Hendry - Peter Ebdon 18-12

1997 Ken Doherty - Stephen Hendry 18-12

1998 John Higgins - Ken Doherty 18-12

1999 Stephen Hendry - Mark J. Williams 18-11

2000 Mark J. Williams - Matthew Stevens 18-16

2001 Ronnie O'Sullivan - John Higgins 18-14

2002 Peter Ebdon - Stephen Hendry 18-17

2003 Mark J. Williams - Ken Doherty 18-16

2004 Ronnie O'Sullivan - Graeme Dott 18-8

2005 Shaun Murphy - Matthew Stevens 18-16

2006 Graeme Dott - Peter Ebdon 18-14

2007 John Higgins - Mark Selby 18-13

2008 Ronnie O’Sullivan - Ali Carter 18-8

2009 John Higgins - Shaun Murphy 18-9

2010 Neil Robertson - Graeme Dott 18-13

2011 John Higgins - Judd Trump 18-15

2012 Ronnie O’Sullivan - Ali Carter 18-11

2013 Ronnie O’Sullivan - Barry Hawkins 18-12

2014 Mark Selby - Ronnie O’Sullivan 18-14

2015 Stuart Bingham - Shaun Murphy 18-15

2016 Mark Selby - Ding Junhui 18-14

2017 Mark Selby - John Higgins 18-15

2018 Mark Williams - John Higgins 18-16

2019 Judd Trump - John Higgins 18-9

2020 Ronnie O’Sullivan - Kyren Wilson 18-8

2021: Mark Selby - Shaun Murphy 18-15

Snooker-WM - Maximum-Breaks im Crucible Theatre

1983: Cliff Thorburn (Achtelfinale gegen Terry Griffiths)

1992: Jimmy White (1. Runde gegen Tony Drago)

1995: Stephen Hendry (Halbfinale gegen Jimmy White)

1997: Ronnie O’Sullivan (1. Runde gegen Mick Price; 5:20 Minuten)

2003: Ronnie O’Sullivan (1. Runde gegen Marco Fu)

2005: Mark Williams (1. Runde gegen Robert Milkins)

2008: Ronnie O’Sullivan (Achtelfinale gegen Mark Williams)

2008: Ali Carter (Viertelfinale gegen Peter Ebdon)

2009: Stephen Hendry (Viertelfinale gegen Shaun Murphy)

2012: Stephen Hendry (1. Runde gegen Stuart Bingham)

2020: John Higgins (Achtelfinale gegen Kurt Maflin)

Das könnte Dich auch interessieren: Eurosport-Check: Auf einige WM-Favoriten kommen Probleme zu

Perfekter Frame: Das komplette Maximum Break von Dott

Snooker-WM Snooker-WM: Spiel- und Sendeplan, Ergebnisse und Termine VOR 3 STUNDEN