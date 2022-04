Trump legte in seinem ersten WM-Halbfinale seit 2019 los wie die Feuerwehr.

Der 32-Jährige nutzte die Fehler von Altmeister Williams gnadenlos aus und holte sich schnell die ersten drei Frames, den letzten mit einem sehenswerten 67er Break.

"Bitter!" Williams startet mit Foul ins Halbfinale

Erst im Anschluss kam Williams besser in die Partie, holte sich einen umkämpften vierten Frame und verkürzte auf 1:3. Es sollte jedoch nur ein kurzes Strohfeuer bleiben.

Nach einem unglücklichen Foul des Walisers, als er in der Endphase des fünften Frames den Spielball versenkte, stellte Trump nicht nur den alten Abstand wieder her (4:1), sondern bleib nun weiter am Drücker. Mit Breaks von 21 und 28 Punkten zog der Brite auf 6:1 davon, während Williams ein ums andere Mal eine Rote liegen ließ.

Umkämpfte Anfangsphase: Williams wackelt, Trump zieht davon

Trump zieht davon - O'Sullivan trifft auf Higgins

Im abschließenden achten Frame zeigte Trump dann seine ganze Klasse und stellte in gerade einmal drei Minuten auf 7:1. Dem Briten fehlen somit "nur" noch zehn Frames, um den Einzug in das WM-Finale unter Dach und Fach zu bringen. Die Partie wird am Freitag um 11:00 Uhr (live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn) mit der zweiten Session fortgesetzt.

Im zweiten Halbfinale der Snooker-WM stehen sich am Abend der sechsmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan und John Higgins, seines Zeichens viermaliger Titelträger, im Klassiker gegenüber.

Ist der Tisch gerade? Williams experimentiert nach Punktgewinn

