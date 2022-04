Higgins erwischte am Samstag den besseren Start im Crucible Theatre und verkürzte zum Auftakt. Nach einem 39 Minuten langen 17. Frame stellte der viermalige Weltmeister auf 7:10.

Doch "The Rocket" schlug zurück, holte sich zwei der kommenden drei Frames und stellte den Abstand aus der zweiten Session wieder her. Dabei gelang dem 46-Jährigen im 20. Frame ein Century von 101 Punkten.

Higgins verkürzte daraufhin erneut mit einem Century von 103 Punkten. Doch das 9:12 sollte an diesem Nachmittag sein letzter Framegewinn werden.

Denn in der Folge drehte "The Rocket" auf und zog davon. Mit drei Clearances von 121, 54 und 134 Punkten stellte ein überragender O'Sullivan auf 15:9 und hat vor der letzten Session alle Trümpfe in der eigenen Hand.

