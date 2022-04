John Higgins war im letzten Frame mit einem Break von 53 Punkten kurz davor auf 7:9-Frames zu verkürzen, doch dann verschoss der Schotte den Frameball. Ronnie O'Sullivan durfte nochmal an den Tisch und erzwang mit einem beeindruckenden 43er Break den 58:58-Gleichstand.

Beim Spiel auf die Re-spotted Black patzte Higgins auf die grüne Tasche, O'Sullivan lochte Schwarz in die linke Mitteltasche und beendete seinen Freitagnachmittag mit seinem sechsten Framegewinn in dieser Session. Zugleich war es sein fünfter Framegewinn in Folge.

Der 46-Jährige begann die zweite Halbfinal-Session mit einem 73er Break und ging direkt 5:4 in Führung. Doch Higgins schlug zurück und ging mit einem 53er Break im elften Frame seinerseits in Front.

Es sollte sein letzter Framegewinn an diesem Nachmittag im Crucible Theatre bleiben, denn im Anschluss übernahm O'Sullivan die Kontrolle und nutzte zudem die Fehler seinens Rivalen aus.

Staub auf dem Tisch: O'Sullivan legt gleich mehrmals Hand an

In Frame zwölf gelang O'Sullivan ein 99er Break, im 13. Frame legte er mit einem 91er Break nach. Higgins gelang jeweils kein einziger Punkt. In den nächsten beiden Frames baute "The Rocket" mit Breaks von 55 und 70 Punkten die Führung weiter aus, ehe er im 16. Frame den Gewinn auf die Re-spotted Black folgen ließ.

Die dritte Session des Klassikers steigt am Samstag um 11:00 Uhr (live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ).

Am Freitagabend geht es im Crucible Theatre mit der dritten Session des ersten Halbfinals zwischen Mark Williams und Judd Trump weiter (ab 20:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ). Trump führt mit 11:5.

