Der 41 Jahre alte Schotte lag zwischenzeitlich 1:3 gegen den Chinesen Zhou Yuelong zurück, kämpfte sich aber mit zwei Century-Breaks von 104 und 137 zurück ins Match und gewann schließlich 10:7.

Matthew Selt scheiterte dagegen in der vierten Qualifikationsrunde am Thailänder Thepchaiya Un-Nooh und streicht bereits vor der ersten WM-Runde in Sheffield die Segel. Trotz einer zwischenzeitlichen 6:4-Führung verlor die Nummer 21 der Weltrangliste 7:10.

Der erste Qualifikant für die WM auf der Insel war Scott Donaldson, der auch für den bislang deutlichsten Sieg in der vierten Runde der Qualifikation sorgte. Der 28-Jährige schlug Allan Taylor 10:1. Auch Lyu Haotian, Michael White, Jamie Jones und Ashley Hugill zogen in die erste Runde der Weltmeisterschaft ein.

Acht Qualifikationsmatches stehen weiterhin aus. Unter anderem muss sich der Iraner Hossein Vafaei noch qualifizieren. Der 27-Jährige hatte im Januar den Snooker Shoot-Out gewonnen. Auf dem Weg in die erste Runde steht er dem Chinesen Lei Peifan gegenüber.

Die erste Runde der Weltmeisterschaft in Sheffield startet am 16. März. Das Finale Crucible Theatre findet am 2. Mai statt.

