Danach wurde es richtig rasant: Ding konterte mit einer 129, O’Sullivan antwortete mit einer 100 und Ding schlug mit einer 128 zum 5:3 zurück. Im neunten Frame hatte der Chinese eine sehr gute Chance, den Sieg perfekt zu machen. Doch er verschoss eine leichte Rote in eine Ecktasche. O’Sullivan nutzte die unverhoffte Chance und verkürzte auf Pink zum 4:5. Danach fand Ding den Faden nicht mehr. O’Sullivan machte mit weiteren Breaks von 85 und 73 Punkten den Sieg perfekt.

The Masters

Reichlich Drama bot auch das 6:5 von John Higgins über Mark Allen. Es war der erste Sieg von Higgins gegen den Nordiren in ihrem fünften Masters-Duell. Der Schotte war bis zur Pause mit Top-Breaks von 56 und 82 Punkten mit 3:1 in Führung gegangen. In dieser Phase war er auch der klar bessere Spieler. Allerdings hatte Allen mit einer 106 zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen.