Als der 64 Jahre alte Referee ihm erklärte, Williams sei auf dem Weg zur Toilette, verzog Clark das Gesicht, nahm den Vorfall dann aber mit Humor.

"Habe ich gewonnen?", fragte der 28-Jährige lachend. Knappe vier Minuten später kehrte Williams unter dem Applaus der Zuschauer in York zurück in die Arena, trat an den Tisch und gewann den ersten Frame mit einem Break von 70 Punkten.

Ad

Doch im dritten Frame verließ Williams die Arena erneut ohne Vorwarnung. Am Ende verlor Williams das Match trotz zweimaliger Führung 3:6, nachdem er sich merklich unwohl gefühlt hatte. Offenbar machte ihm eine Erkrankung zu schaffen.

UK Championship Lochspiel sicher, Breakbuilding überzeugend: O'Sullivan stürmt ins Achtelfinale VOR 7 STUNDEN

"Es muss eine Vergiftung sein", sagte er nach dem Match im Interview bei Eurosport. "Wenn es nicht die UK Championship wären, bin ich mir nicht sicher, ob ich nach dem Interval zurückgekommen wäre", erklärte er: "Wenn Du so zitterst, hast Du keine Chance."

Doch auch Williams nahm das bittere Aus mit Humor. "Meine Boxershorts waren nach dem dritten Frame weg. Die sind nun irgendwo im Mülleimer", scherzte der Waliser.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Top-Trio scheitert: Aus für Higgins, Robertson und Hawkins

Endstation in erster Runde: Higgins scheitert an Ford

UK Championship Endstation in erster Runde: Higgins scheitert an Ford VOR EINEM TAG