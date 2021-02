Wie in den Runden zuvor stürmte O’Sullivan auch gegen Zhou zunächst durch die Frames. Mit Breaks von 67, 64 und 89 Punkten zog er auf 3:0 davon; Zhou hatte in den ersten drei Frames nur 31 Punkte geholt.

Hossein Vafaei hatte zuvor in der dritten Runde überraschend Judd Trump mit 4:2 gestoppt. Trump hatte zuvor 28 Matches über die Distanz "best of 7" gewonnen, doch diese Serie riss damit. Außerdem verpasste Trump zum ersten Mal in dieser Saison das Viertelfinale eines Ranglisten-Turnieres; lediglich beim Shootout war er nicht an der Start gegangen.