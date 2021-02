Aktiv als Profi will der 45-jährige Engländer noch knapp zehn Jahre spielen. "55 sollte wirklich das Minimum sein. Steve Davis hat mit 55 auch noch auf hohem Niveau Snooker gespielt", erklärte "The Rocket".

GESTERN AM 23:56

Anschließend will O'Sullivan dann nur noch Showmatches auf der ganzen Welt bestreiten: "Wenn ich dann immer noch gut in Form bin und gutes Snooker spiele, warum sollte ich dann nicht Showmatches bestreiten, bis ich 65 bin?"

Besonders die Kontrolle über den "eigenen Terminkalender" gefällt dem amtierenden Weltmeister bei der Planung der Showmatches. "Ich mag es, die Kontrolle über das zu haben, was ich tue", sagte O'Sullivan.

Zunächst einmal will sich O'Sullivan aber weiter auf die großen Turniere konzentrieren und bei den Welsh Open (15. - 21.2.) seinen insgesamt fünften Titel holen und mit Rekordsieger John Higgins (5 Titel) gleichziehen.

"Die Beziehung, die ich mit Ray habe und die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, ist das, woran ich mich am meisten erinnere. Es wäre toll, wenn Ray hier wäre, um die Trophäe zu überreichen. Das wäre natürlich ein besonderer Moment. Wir telefonieren immer noch, nicht mehr so viel wie früher, aber ich melde mich immer noch ab und zu bei ihm", meinte O'Sullivan.

Zum Auftakt im walisischen Newport fertigte O'Sullivan in nur 46 Minuten Robbie Williams mit 4:0 ab und spielte dabei Breaks von 122, 73, 66 und 56 Punkten. In Runde zwei trifft "The Rocket" im Legenden-Duell auf seinen Landsmann und sechsmaligen Vizeweltmeister Jimmy White.