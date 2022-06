Nach dem Rennen in Warschau macht die Speedway-GP-Saison bereits zum zweiten Mal in dieser Saison Station in Polen: Heute (18:30 Uhr im Livestream bei Eurosport auf JoynPLUS+!) steigt im Edward Jancarz Stadium in Gorzow der fünfte Lauf der Saison.

Lokalmatador Bartosz Zmarzlik geht als Topfavorit in sein Heimrennen. Mit dem Zweitplatzierten Maciej Janowski und Patryk Dudek, der vor drei Wochen beim deutschen Grand Prix in Teterow triumphierte , gehen drei Polen mit aussichtsreichen Siegchancen ins Rennen.

Im Gegensatz zum Rennen in Mecklenburg-Vorpommern sind heute keine deutschen Fahrer am Start.

Verfolgt das Event ab 18:30 Uhr live bei JoynPLUS+! im Livestream . Der erste der umkämpften 20 Heats steigt um 19:00 Uhr.

Speedway-GP in Gorzow im Livestream

Eurosport bietet heute im Eurosport Player einen Livestream vom Speedway-GP in Gorzow an.

Den Livestream könnt Ihr auch bei Joyn PLUS+ verfolgen. Das komplette Programm bei Joyn PLUS+ mit zahlreichen Fernsehsendern und Sonderkanälen gibt es für nur 6,99 Euro pro Monat.

Speedway-GP in Gorzow bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet vom Speedway-GP in Gprzow. Hier gibt es News sowie die besten Highlight-Videos vom fünften Lauf der Speedway-Saison.

The Power of Sport: Im Rollstuhl zum angesehenen Speedway-Coach

Speedway-GP Polen: Der WM-Stand vor dem Rennen in Gorzow

Platz Fahrer Nationalität Punkte 1. Bartosz Zmarzlik Polen 62 2. Maciej Janowski Polen 51 3. Leon Madsen Dänemark 50 4. Fredrik Lindgren Schweden 46 5. Tai Woffinden Großbritannien 43

Speedway-GP heute live: Vaculik mit Vorfreude auf die "Heimstrecke"

Eurosport-Interview. Zudem freue sich der 32-Jährige auf viele Zuschauer im Edward Jancarz Stadium. | Speedway-Pilot Martin Vaculik, der in dieser Saison bereits das Rennen in Prag gewinnen konnte, freut sich auf das anstehende Event im polnischen Gorzow. "Gorzow ist meine Heimstrecke in der polnischen Liga, und ich kenne die Strecke sehr gut. Es ist eine sehr gute Rennstrecke. Sie ist schön und fährt sich flüssig", erklärte der Slowake im exklusiven. Zudem freue sich der 32-Jährige auf viele Zuschauer im Edward Jancarz Stadium. | Zum Bericht

