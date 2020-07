Rund zwei Wochen nach dem Eklat bei der Adria Tour hat Dominic Thiem die Vorfälle in Belgrad und Kroatien revue passieren lassen. "Wir dachten, dass die Maßnahmen der Regierung korrekt sind. Leider ein Fehler, wir haben zu naiv gehandelt", erklärte der Österreicher in einem Interview mit der "Sport Bild". Die Folgen des Charity Events von Novak Djokovic würden allen leidtun, so Thiem.

Gleich mehrere Spieler und Verantwortliche waren während der zweiten Station im kroatischen Zadar positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. "Ich war sehr nachdenklich, natürlich auch überrascht. Ich habe ihnen gleich geschrieben und hoffe, dass alle bald wieder fit sind", beschrieb der 26-Jährige seine Emotionen als er erfahren hatte, dass auch Novak Djokovic positiv getestet wurde und ergänzte: "Das hätte nicht passieren dürfen."

Thiem selbst hatte nur bei der Veranstaltung in Belgrad teilgenommen, bei der auch Fans erlaubt waren: "Die Situation war kurios. Eine Volksfeststimmung nach Corona." Man habe angenommen, dass die Maßnahmen und Vorgaben der Regierung korrekt seien, erklärte Thiem: "Leider ein Fehler, wir haben zu naiv gehandelt."

Auch die serbische Premierministerin Ana Brnabic hatte Fehler bei der Lockerung der Beschränkung eingestanden und Djokovic von jeglicher Schuld freigesprochen und sich selbst in die Pflicht genommen.

Thiem knüpft Re-Start an Bedingung

Derweil plant Thiem mit "Thiem's 7" ein eigenes Showturnier mit bis zu 500 Zuschauern, das allerdings "unter ganz anderen Voraussetzungen und Auflagen" stattfinden soll. Es werde bei dem Event in Kitzbühel, das am 7. Juli startet, alles getan, um die Gesundheit zu schützen. Eine Absage kam für die Nummer drei der Welt aber nicht in Frage, denn "für die Spieler ist es wichtig wieder in einen Rhythmus zu kommen und uns an Matches zu gewöhnen".

Einer Rückkehr der ATP Tour steht Thiem kritisch gegenüber. "Ein Re-Start ist wohl nur dann möglich, wenn eine komplette Reisefreiheit gegeben ist. Sonst macht es kaum Sinn", erklärte der Australian-Open-Finalist und konkretisierte: "Alle Spieler müssen die gleichen Chancen haben, um bei Turnieren zu starten."

Gemeinsam mit seinem Kumpel Alexander Zverev war Thiem bei der Adria Tour und wird Mitte Juli auch bei den "bett1aces" in Berlin gegen den Deutschen antreten. "Ich kenne Sascha seit 2014, wir sind fast zeitgleich rausgekommen. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden, einiges unternommen: gemeinsame Essen, Spiele-Abende mit Stadt, Land, Fluss", beschreibt der Rechtshänder seine Beziehung zu der deutschen Nummer eins.

Thiem lobt Zverev

Im direkten Duell liegt Thiem mit 7:2 deutlich vorne. "Wir kennen uns fast in- und auswendig. Bei unseren Matches ging es immer heiß her. Ich hoffe, dass diese Partien in den nächsten Jahren den Klassiker-Status erhalten", schwärmte er von seiner rivalisierenden Freundschaft und lobte Zverev ausdrücklich: "Seine beidhändige Rückhand zählt zu den schönsten Schlägen der Welt, sein Aufschlag ist schlicht grandios, für seine Größe bewegt er sich extrem stark."

Seit März hat Thiem sein persönliches Karrierehoch erreicht und steht in der Weltrangliste hinter Novak Djokovic und Rafael Nadal. Sein langfristiges Ziel bleibt die Spitze, sein größter Wunsch ist aber ein anderer: "Mein großes Ziel ist logisch die Nummer eins, doch mein Lebenstraum ist ein Grand-Slam-Titel. Das hat oberste Priorität."

Im September soll mit den US Open das erste Grand Slam nach der Corona-Krise starten. Dann hat Thiem nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open Anfang des Jahres, die Chance seinem großen Traum näher zu kommen.

