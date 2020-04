Nachdem Wimbledon abgesagt ist und die ATP und die WTA noch mindestens bis zum 13. Juli pausieren werden ist aktuell Hamburg das erste Turnier, das auf der ATP Tour gespielt werden soll. Zverev glaubt zwar nicht, dass die ab 13. Juli geplante Veranstaltung stattfinden wird, sagte aber auch: "Ich würde es mir wünschen."

Zverev selbst fühlt sich derzeit pudelwohl in Florida und verriet im Gespräch mit Pocher:

" Ich bin hier in Miami und liege am Pool. Mir geht es gut, ich vermisse nur Brenda. "

Der Weltranglisten-Siebte hatte sich allerdings in jüngerer Vergangenheit gesundheitlich nicht immer fit gefühlt. Mit Freundin Brenda war Zverev Ende Dezember in China. Zu der Zeit also, als das Coronavirus ausbrach und sich verbreitete.

Hatte Zverev das Coronavirus?

"Dann bin ich nach Australien gekommen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gehustet habe. Ich habe wirklich einen Monat lang gehustet, aber da wusste ja niemand was von dem Coronavirus. In der Nacht habe ich fünf, sechs Stunden gehustet und hatte auch zwei Tage Fieber. In Melbourne ging es dann langsam besser", so Zverev.

Er fügte an: "Es war so ein Husten, wie ich es noch nie hatte: Nichts ist rausgekommen." Auf den Hinweis Pochers, dass dies Symptome des neuartigen Virus' seien, antwortete Zverev:

" Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Coronavirus hatte und ins Halbfinale der Australian Open gekommen bin. Das wäre schon sensationell. "

Video - Spannung pur über vier Sätze: Die Highlights von Thiem gegen Zverev 03:00

Der 22-Jährige erläuterte, dass er in Monaco, wo er seinen Hauptwohnsitz hat, jeden Tag nur für eine halbe Stunde raus dürfe - weshalb er derzeit in Miami weile. "Ich versuche, meine Sache hier weiter zu machen, obwohl ich nicht weiß für was. Keine Ahnung, ob wir dieses Jahr noch spielen oder wann es weitergeht", so der Hamburger.

Federer der "Gewinner der Tour"

Bei den Australian Open im Januar spielte der Deutsche das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere. Ein Erfolg, den er aufgrund der aktuellen Pause nicht weiterführen kann. "Für mich ist es dieses Jahr extra blöd. Vergangenes Jahr habe ich am Anfang richtig scheiße gespielt."

Roger FedererGetty Images

Da in diesem Jahr große Teile der Saison, wie etwa auf Rasen und auch auf Sand, nicht gespielt werden können oder verschoben wurden, kann Zverev sich im Ranking trotz guter Form nicht verbessern.

" Ich mache die meisten Punkte auf Sand. Dieses Jahr werden die Punkte eingefroren und ich kann keine mehr machen. Nadal, Djokovic und Federer bekommen alle ihre Punkte und ich bin an Platz sieben festgefroren, obwohl ich gut gestartet bin. "

Pocher und Zverev sind sich indes einig darüber, dass der "Gewinner der Tour" Roger Federer sei - denn der Schweizer hätte seine Knieoperation genau auf den richtigen Zeitpunkt gelegt. Federer könnte derzeit ohnehin nicht spielen und arbeitet derzeit am Comeback. Gut gelaufen für den Superstar, wie auch Zverev zugab:

" Das ist schon wieder sensationell. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, ob er irgendeine Information von den Chinesen bekommen hat. Er hat mir komischerweise nicht geantwortet, sondern nur ein Smiley-Face geschickt. "

