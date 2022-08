"Es war immer irgendwas, ich kam nie in den Rhythmus", schilderte Petković das zähe Ringen mit ihrem Körper im Jahresverlauf 2022.

Es sei ihr Ziel gewesen, die Saison "volltrainiert" zu spielen - das sei aber leider nicht möglich gewesen. "Wenn ich mal im Rhythmus war, wie in Hamburg, dann gewinne ich zwei Matches und es kommt die nächste Verletzung. Das war immer öfter dieses Jahr der Fall", sagte die 34-Jährige in New York: "Deswegen bin ich auch zu der Entscheidung gekommen, dass es irgendwann reicht."

Sie werde nach den US Open auf jeden Fall pausieren, präzisierte sie am Montag. "Direkt nach den US Open werde ich erstmal eine Pause machen und meine anderen Projekte weiterverfolgen", sagte sie: "Dann werde ich mir überlegen, was ich mache und mal gucken, was so in mein Leben kommt. Ich plane zum Beispiel, ein Buch fertig zu schreiben bis zum Ende des Jahres."

Petković sieht es ähnlich wie Williams

Petković hatte 2020 bereits mit "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht" ihr erstes Buch veröffentlicht und über ihr Karriere-Ende nachgedacht.

Der Abschied vom Tennis falle ihr nun nicht leicht. "Es ist wirklich sehr, sehr schwer für mich, loszulassen und sehr, sehr emotional", sagte sie und verglich ihre Situation mit der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams, die nach den US Open ihre Karriere beenden wird.

"Sie hat auch gemerkt, dass es andere Sachen im Leben gibt und sie vielleicht körperlich nicht mehr so alles geben kann, wie sie es von sich erwartet. Das ist bei mir auf anderem Niveau auch so. Ich erwarte von mir auch, dass ich körperlich alles reinlege, um das Beste aus mir herauszuholen - und das konnte ich dieses Jahr nicht", so Petković.

Karriere-Ende für Petković "eher eine Notwendigkeit"

Sie habe von vielen Ex-Kolleginnen gehört, dass das Karriere-Ende einer Befreiung gleich käme. "Die meisten denken, es sei die beste Entscheidung ihres Lebens - das ist bei mir nicht so. Es ist eher eine Notwendigkeit. Aber so ist es eben", sagte die 34-Jährige.

Bei den US Open trifft Petković am Dienstag in der 1. Runde auf Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 13). Die aktuell Weltranglisten-92. war in New York 2011 im Viertelfinale gestanden, hatte seither aber nie mehr die zweite Turnierwoche erreicht.

Insgesamt feierte Petković 16 Turniersiege auf der WTA-Tour, den letzten im August 2021 in Cluj. Im Oktober 2011 verzeichnete sie mit Platz neun ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking.

"Wenn es von meinem Willen abhängig wäre, würde ich noch zehn Jahre spielen", hatte sie im Mai gesagt. Seit 2007 hat Petković auf der WTA-Tour knapp 8,7 Mio. Dollar Preisgeld verdient. Sie wird am 9. September 35 Jahre alt.

"Das Karriereende von Andrea ist ein großer Verlust für das deutsche Tennis", sagte indes Bundestainerin und Eurosport-Expertin Barbara Rittner

