Über Berlin und Bad Homburg nach Wimbledon - so hätte der Fahrplan für Angelique Kerber aussehen können.

Danach sieht es allerdings nicht aus, denn die Lust, das WTA-Rasenevent in der Hauptstadt zu spielen, ist der Kielerin vergangen. "Ich werde in diesem Jahr dort nicht spielen, weil manchmal die Wertschätzung hier und da fehlt", erzählte Kerber überraschend auf der Pressekonferenz nach ihrem Drittrunden-Aus in Roland-Garros