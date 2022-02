Zverev ließ beim ATP-Turnier von Acapulco nach der Doppel-Niederlage an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool und Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) seinem Frust freien Lauf und wurde nach einem Ausraster gegen Stuhlschiedsrichter Alessandro Germani (Italien) vom kompletten Turnier ausgeschlossen

Wenige Stunden später entschuldigte sich Deutschlands Nummer eins für sein Handeln in den sozialen Medien

"Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue", schrieb er in einem Story-Post bei Instagram

Sein Verhalten gegenüber des Unparteiischen sei "falsch und inakzeptabel" gewesen, weshalb er sich bei seinen Fans, dem Turnier und dem Sport, den er liebe, entschuldigen möchte.

Obwohl Murray die Aktionen des 24-Jährigen in Mexiko verurteilte, zeigte er gegenüber Zverev auch Verständnis.

"Ich verstehe natürlich, dass viele Athleten frustriert sind, wenn es in ihrer Sportart nicht läuft. Sicherlich habe ich mich auf dem Tennisplatz nicht immer so verhalten, wie ich es gerne hätte", betonte der 34-Jährige nach seiner Achtelfinal-Niederlage gegen Jannik Sinner beim ATP-Turnier in Dubai