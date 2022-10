"Aber nach dem Punkt sagte ich mir: 'Nein, wahrscheinlich kein Krampf'", so der 26-Jährige: "Es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mit einer Muskelzerrung aufgeben muss."

Während des Tiebreaks, den Djokovic am Ende knapp mit 8:6 für sich entschied, habe er das Gefühl gehabt, "ich kann noch fünf, zehn Punkte spielen, aber das war's".

Ad

"Wenn ich noch einen Satz spiele, kann ich es vielleicht schaffen, werde danach aber wahrscheinlich ein halbes Jahr ausfallen anstatt nur einen Monat", war sich Medvedev sicher.

WTA Ostrau Tolle Geste: Swiatek spendet Preisgeld an gemeinnützige Organisation VOR 2 STUNDEN

Daher stellte der US-Open-Sieger von 2021 auch klar: "Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich das Finale nicht spielen können. Ich dachte mir: 'Okay, ich versuche einfach, ein paar Schläge zu machen'. Wenn ich es schaffe, zu gewinnen, dann kann ich nichts tun, ich werde aufgeben. Wenn ich verliere, Glückwunsch an Novak, er ist immer noch in großartiger Form."

Djokovic zeigte sich nach seinem Sieg gegen Medvedev überrascht über die plötzliche Aufgabe: "Ich bin etwas schockiert über dieses Ende. Er sah die ganze Zeit sehr fit aus, höchstens bei den letzten sieben, acht Punkten hat er sich langsamer bewegt. Er würde niemals aufgeben, wenn er irgendwie weitermachen könnte."

Das könnte Dich auch interessieren: Rekordjagd geht weiter: Djokovic krallt sich Nadal-Bestmarke

Macht-Demonstration: Djokovic fliegt zum nächsten Turniersieg

ATP Astana ATP-Ranking: Zverev fällt aus den Top Fünf - Tokio-Champion auf dem Vormarsch VOR 6 STUNDEN