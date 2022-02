Aufgrund dieser Entwicklung scheint der Italiener nach seiner Karriere Abstand vom Tennissport nehmen zu wollen.

"Wenn ich als Profi zurücktrete, werde ich mir kein Tennis im TV anschauen. Und ich werde mir auch kein Ticket dafür kaufen. Ich glaube nicht, dass es das wert ist", sagte der Rechtshänder.

Für einen Spieler würde Fognini jedoch eine Ausnahme machen: "Derjenige, für den ich ein Ticket kaufen würde, ist Federer. Ich wünschte, ich könnte ihn so wie in früheren Tagen sehen. Ich liebe es. Alles scheint so einfach, wenn er es macht. Aber das ist es nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihn jemals wieder in Bestform sehen werden.“

Fognini fordert Del-Potro-Bezwinger

Beim ATP-Turnier in Buenos Aires geht es für Fognini am Freitag gegen den Argentinier Federico Delbonis, der zuvor unter anderem den mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückgetrenen Juan Martin del Potro ausschaltete.

