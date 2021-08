Das Jahr 2021 wird ein eher enttäuschendes für Rafael Nadal bleiben. Zum ersten Mal seit vier Jahren wird der Spanier in einer Saison keinen Grand-Slam-Titel gewinnen.

Die US Open wären die letzte Gelegenheit gewesen, doch Nadal wird aufgrund seiner Fußverletzung, die ihn im Anschluss an die French Open geplagt hatte, nicht antreten. Dies gab der 35-Jährige am Freitag bekannt.

"Ich wollte Euch mitteilen, dass ich die Saison 2021 leider beenden muss", schrieb der Spanier seinen Fans bei Twitter. "Ehrlicherweise habe ich größere Fußprobleme als gedacht und muss mir etwas mehr Zeit nehmen", so sein Statement.

Zuvor hatte Nadal, der wie Federer (Schweiz) und Novak Djokovic (Serbien) bislang 20 Majortitel gewonnen hat, schon seine Teilnahme an Wimbledon und Olympia abgesagt. Anfang August wagte er in Washington ein Comeback, schied dort aber im Achtelfinale in drei Sätzen gegen Lloyd Harris aus (4:6, 6:1, 4:6). Seine Fußprobleme sollen sich während seines ersten Spiels gegen Jack Sock bereits verstärkt haben.

Nadal plagen Fußprobleme schon länger

Anschließend zog Nadal von den Turnieren in Toronto und Cincinnati zurück und beendete nun die Saison 2021 komplett. Der Spanier wird entsprechend auch nicht an Laver Cup, ATP Finals und Davis Cup teilnehmen.

Diese Entscheidung habe er gemeinsam mit seinem Team und seiner Famile getroffen. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich Zeit brauche, um mich zu erholen und zu verstehen, wie sich die Verletzung am Fuß entwickelt hat", meinte Nadal.

Die Verletzung am Fuß sei nichts Neues, vielmehr plage ihn das Problem schon seit 2005 immer wieder, offenbarte der 35-Jährige. Er überlege, die Behandlung seiner Fußprobleme umzustellen und damit "eine Lösung für dieses Problem zu finden, um auch noch die nächsten Jahre Optionen zu haben".

Kommt Nadal nochmal zurück?

Nadal gab sich optimistisch, seine Verletzungsprobleme mit genügend Ruhezeit in den Griff zu kriegen und 2022 wieder voll wettbewerbsfähig sein zu können. "Ich werde so hart wie möglich daran arbeiten, um wieder voll da zu sein", versprach der Spanier seinen Fans.

Ob das jedoch gelingt, steht in den Sternen. Dazu muss man sich nur Nadals Vorgeschichte anschauen.

"Rafael lebt seit 2005 mit Schmerzen und Schmerzmitteln", hatte sein langjähriger Trainer und Onkel Toni Nadal vor kurzem verraten: "Er hat seine Gesundheit immer mit Siegen abgewogen und mir oft gesagt, dass er lieber weniger gewonnen hätte, wenn er dafür weniger Schmerzen hätte."

Es sei ein "Marathon, bei dem harte Entscheidungen getroffen werden müssen. Er hat sich überlegt, dass es am besten ist, aufzuhören, um voller Kraft zurückzukommen", hatte Nadals aktueller Trainer Carlos Moya noch im Juni gesagt.

Nadal meldet sich bei Golfturnier auf Mallorca an

Statt auf den Hardcourt von New York geht es für Nadal vermutlich erstmal nur auf das Fairway. Wie "Tennis World USA" schreibt, steht der Weltranglisten-Vierte auf der Meldeliste für die Balearic Golf Championship auf Mallorca, die eine Woche vor den US Open im Tennis steigt.

Ob er dort in der Semi-Amateur-Konkurrenz wirklich antreten wird, ist aber noch unklar.

Die besagte Fußverletzung war bei Nadal bei seiner erst dritten French-Open-Niederlage überhaupt im Juni erneut aufgetreten. Im Halbfinale von Roland-Garros musste er sich in Paris dem späteren Sieger Novak Djokovic in vier Sätzen (6:3, 3:6, 6:7, 2:6) geschlagen geben.

US Open ohne Topstars: Federer, Thiem und Nadal sagen ab

Nadals Absage ist nicht die einzige aus der Reihe der Top-Spieler. Auch die Ex-Sieger Roger Federer und Dominic Thiem werden nicht bei den US Open antreten. Der Schweizer und der Österreicher haben ebenfalls bereits ihr Tennis-Jahr 2021 verletzt für beendet erklärt.

Federer wird sich ein weiteres Mal am Knie operieren lassen, Thiem wird aufgrund einer Handgelenksverletzung in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten.

Umso größer sind die Chancen von Olympiasieger Alexander Zverev, sich den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel zu erfüllen.

