Gelungener Auftakt für Daniil Medwedew bei den ATP Finals im Turin. Der an Nummer zwei gesetzte US-Open-Sieger aus Russland bezwang in seiner ersten Vorrundenpartie Hubert Hurkacz aus Polen mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Nach dem verlorenen Tiebreak im ersten Satz drehte Medvedev auf, breakte Hurkacz je einmal in den Sätzen zwei und drei und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

"Es war ein hartes Match. Ich hatte nur bei zwei Aufschlagspielen von Hubert Breakbälle und habe glücklicherweise beide genutzt", sagte Medvedev nach dem Match.

Beide Spieler sind in der Roten Gruppe auch Gegner von Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der am Sonntagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) gegen den Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini aus Italien startet.

Turin löst London als Austragungsort der ATP Finals ab

Medwedew ist beim Saisonfinale der acht Jahresbesten nach dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) der heißeste Titelanwärter.

Nach zwölf Jahren in London, wo der Russe in der vergangenen Saison mit einem Endspielsieg gegen den Österreicher Dominic Thiem triumphiert hatte, finden die ATP Finals erstmals in Turin statt.

