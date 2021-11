Die besten Spieler des Jahres messen sich bei den ATP Finals in Turin.

Mit Daniil Medvedev und Alexander Zverev aus der Roten Gruppe sowie Novak Djokovic aus der Grünen Gruppe stehen bereits drei von vier Halbfinalisten fest.

Heute stehen die letzten Matches der Gruppenphase auf dem Programm.

Hier gibt es die Partie Ruud gegen Rublev im Liveticker:

Rublev - Ruud 5:1

Rublev folgt unbeirrt seiner Strategie. Der Russe serviert gut und macht Druck in den Ballwechseln. "Ruud macht dagegen Fehler, die man so von ihm nicht of sieht", moniert indes der dreimalige Davis-Cup-Sieger Patrik Kühnen bei "Sky".

Rublev - Ruud 4:1

Konsequenter Rückhand-Return von Rublev - wieder so ein Big Point, der dem Weltranglistenfünften das nächste Break und die 4:1-Führung beschert.

Rublev - Ruud 3:1

Starke Performance von Rublev. Der 24-Jährige serviert hervorragend, im letzten Ballwechsel zum 3:1 schließt er mit einem krachenden Smash am Netz ab. Rublev hat das Geschehen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nun im Griff.

Rublev - Ruud 2:1

Einfacher Fehler von Ruud, der mit der Vorhand dominiert, dann aber den Volley am Netz in dasselbe setzt. Und dann hat er Glück, mit einem Netzroller wehrt der 22-Jährige den Breakball von Rublev ab. Aber der Russe hat sich festgebissen und holt kurz darauf nach einem weiteren Schlag ins Netz von Ruud das Break zum 2:1. Erster Vorteil in dieser Partie für den leichten Favoriten.

Rublev - Ruud 1:1

Rublev rettet sich mit dem Aufschlag, denn Ruud schnuppert bereits in Richtung Break und lässt bei 30:15 eine gute Chance liegen, die ersten Breakbälle zu holen. So aber bleibt alles in der Reihe. Wie erwartet ein offener Beginn.

Rublev - Ruud 0:1

Lässt sich ganz gut an für Ruud, der zunächst serviert. Der Norweger bringt sein Spiel, mit ein klein wenig Mühe, durch und geht im Pala Alpitour erstmal in Führung.

Direkter Vergleich spricht für Rublev

Im direkten Vergleich führt der Russe klar mit 4:0. Zuletzt standen sich die beiden Spieler in diesem Jahr bei den Australian Open und beim ATP Masters von Monte-Carlo gegenüber.

INFO - Herzlich willkommen

Tobias Laure begleitet Euch durch das Turniergeschehen. Um 14:00 Uhr geht es los mit dem Match zwischen Casper Ruud und Andrey Rublev. Der Sieger der Partie zieht ins Halbfinale ein, der Verlierer muss die Koffer packen.

