Durch seinen dritten Halbfinaleinzug auf der ATP-Tour in diesem Jahr wird Otte in der am Montag erscheinenden Weltrangliste mindestens auf Platz 38 und damit so hoch wie nie geführt werden.

Derzeit steht er auf Rang 51, den er mit seinem Einzug in die Vorschlussrunde von Stuttgart in der Vorwoche erreicht hatte.

Otte ist der letzte deutsche Teilnehmer im Turnier. Zuvor waren Daniel Altmaier (Kempen), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Henri Squire (Duisburg) gescheitert.

(SID)

"Das gibt's ja nicht!" Otte wehrt Breakball spektakulär ab

