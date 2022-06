"Um so schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen, und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen, war eine Operation die beste Wahl", so Zverev.

"Wir alle haben unsere eigene Reise im Leben. Das ist ein Teil von meiner. Nächste Woche werde ich die Nummer 2 der Welt, aber heute Morgen musste ich mich einer Operation unterziehen", schrieb Zverev.

Dazu postete er ein Foto, auf dem er mit erhobenem Daumen Optimismus dokumentierte und ein kurzes Video aus dem Krankenbett. "Ich freue mich darauf, bald zurück zu sein. Ich vermisse Tennis und die Fans schon jetzt", erklärte er.

Alexander Zverev musste nach seiner schweren Verletzung in Paris im Halbfinale gegen Rafael Nadal aufgeben Fotocredit: Getty Images

Teilnahme bei Wimbledon ausgeschlossen

Zudem bedankte sich Zverev für die zahlreichen Nachrichten und die Unterstützung, die er nach seiner Verletzung und dem damit verbundenen French-Open-Aus erhalten hatte. Auch Boris Becker, der derzeit in Oxfordshire eine Haftstrafe verbüßt, hatte sich bei Zverev gemeldet

(mit SID)

